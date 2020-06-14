14 Haziran 2020, Pazar

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Trabzonspor doludizgin

Trabzonspor yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son 12 maçta yenilmeyen bordo-mavililer 30 puan topladı.
14.06.2020
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