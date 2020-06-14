Trabzonspor CAS'a resmi başvuruyu yaptı

Trabzonspor, UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının iptali için CAS'a resmi başvuruyu yaptı. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.

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