14 Haziran 2020, Pazar

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Trabzonspor CAS'a resmi başvuruyu yaptı

Trabzonspor, UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının iptali için CAS'a resmi başvuruyu yaptı. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
14.06.2020
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