Trabzonspor'da John Lundstram: Hocamızla yaptığımız görüşme beni çok etkiledi!
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni sezon transferlerinde John Lundstram takımın Macaristan'da yaptığı kampta açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu açıklamalarında, "Hocamızla yaptığımız görüşme beni çok etkiledi" ifadelerini kullandı.
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