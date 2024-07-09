Batista Mendy: Tamamen Trabzonspor'a odaklıyım!
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Batista Mendy, sezon öncesi kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Mendy'nin o sözleri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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