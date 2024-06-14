Trabzonspor yeni formalarını tanıttı!
Trabzonspor Kulübü 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Yeni sezon formalarını sosyal medyadan yayınlayan bordo mavililerin paylaşımı büyük ilgi gördü. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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