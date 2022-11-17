Trabzonspor'da iç transferde iki imza daha!
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen ile 2027 yılına kadar yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. (TS spor haberi)
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