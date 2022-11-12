TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'dan Ankaragücü maçı yorumu! "Oyunu ele alamadık"
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda MKE Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "İki takım adına da karışık, kimsenin oyuna girmediği ve topun bazen havada ve yerde olduğu tatsız tutsuz bir oyun vardı. Biz ve rakibimiz oyunu ele almadı." ifadelerini kullandı. İşte Abdullah Avcı'nın açıklamalarının tamamı... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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