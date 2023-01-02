Trabzonspor'da Enis Bardhi konuştu
Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde Enis Bardhi açıklamalarda bulundu. Bardhi, "Bizim takımımızda orta sahada olumlu bir rekabet var. Her antrenmanda kendimi geliştirmeye ve daha iyisini yapmaya çalışıyorum. İlk geldiğimdeki gibi çok iyi hissediyorum. İnsanların takımı ne kadar sahiplendiğini görüyorum. En çok tercih ettiğim bölge orta saha ama önemli olan sahada olmak. Hocam beni nerede oynatırsa elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." dedi.
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