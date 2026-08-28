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F.Bahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong İstanbul'a geldi
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F.Bahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin Ligue 1 ekibi Nice'ten transfer ettiği Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong, İstanbul'a iniş yaptı. İşte 22 yaşındaki futbolcunun ilk görüntüleri...

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Kojo Peprah Oppong Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
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Kojo Peprah Oppong Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

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