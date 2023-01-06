Enis Bardhi'ye sert eleştiri! "Trabzonspor'un oyuncusu değil"
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Zeki Uzundurukan, Fırtına'nın yıldızı Enis Bardhi için, "Enis Bardhi, Trabzonspor'un oyuncusu değil. Abdullah Avcı'nın bu konuda anlamsız bir ısrarı var." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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