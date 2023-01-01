Trabzonspor'da Edin Visca talihsizliği!
Trabzonspor'un yıldız ismi Edin Visca'nın Karagümrük maçında geçirdiği sakatlığın ardından moraller bozuldu. İşte son detaylar... | TS SPOR HABERLERİ
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