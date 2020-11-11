11 Kasım 2020, Çarşamba
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Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması
Trabzonspor Kulübü, futbolcu Abdulkadir Ömür'ün sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiğini bildirdi. Yıldız oyuncunun sahalardan 2 hafta uzak kalacağı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
11.11.2020
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