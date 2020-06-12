Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sevinci

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, uzun süreli sakatlığının etkilerini futbola verilen arada giderdi. 20 yaşındaki futbolcu, ligde ve kupada Hüseyin Çimşir'in önemli kozlarından biri olacak.

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