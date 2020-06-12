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Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig lideri Trabzonspor, 27. hafta mücadelesinde konuk olduğu Göztepe'yi 3-1'lik skorla devirip, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız atlattı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu.
12.06.2020
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İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Bizim hedefimiz 2 kupa, hatta 2+1 kupa, Süper Kupa ile. Bunu yapacak güce sahibiz, inşallah sezon sonu geldiğinde de bu hayalimizi gerçekleştirmiş oluruz.

Yayıncı kuruluş maçımızı 2. kanaldan yayınlamış. Liderin maçını 2. kanaldan, 7. sıradakinin maçını 1. kanaldan yayınlamak nasıl bir anlayıştır? Lider maç oynuyorsa, liderin maçı 1. kanaldan verilir.

Salı günü kupa maçı var, Fenerbahçe zirvenin uzağında kaldı, ligde beklentisi yok gibi görünüyor. Yine kimsenin emeğine saygısızlık istemem, son düdük çalmadan belli olmaz ama kupaya Fenerbahçe daha çok güven veriyor.

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