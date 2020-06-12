12 Haziran 2020, Cuma

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Trabzonspor futbola İzmir'de dönüyor

Lider Trabzonspor 3 ay aranın ardından Süper Lig'e Göztepe maçıyla dönüyor. Bordo-mavililer, İzmir'de kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adımı geçmeyi hedefliyor.
12.06.2020
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