Trabzonspor'da yarı final sevinci

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 5-0 ve 4-1'lik skorlarla geçen Trabzonspor, yarı finale adını yazdırdı ve Fenerbahçe ile eşleşti. Bordo-mavililer, "Bir Kupa Hikayesi" etiketiyle resmi sosyal medya hesabından taraftarları da içeren bir video paylaştı. İşte o görüntüler...