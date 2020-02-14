14 Şubat 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor'da yarı final sevinci

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 5-0 ve 4-1'lik skorlarla geçen Trabzonspor, yarı finale adını yazdırdı ve Fenerbahçe ile eşleşti. Bordo-mavililer, "Bir Kupa Hikayesi" etiketiyle resmi sosyal medya hesabından taraftarları da içeren bir video paylaştı. İşte o görüntüler...
14.02.2020

Trabzonspor'da yarı final sevinci Trabzonspor'da yarı final sevinci 14.02.2020
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi 14.02.2020
Turgay Demir: Favori Trabzonspor Turgay Demir: Favori Trabzonspor 14.02.2020
Sturridge'nin dansı büyük beğeni topladı Sturridge'nin dansı büyük beğeni topladı 12.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor'un gözü liderlikte Trabzonspor'un gözü liderlikte 12.02.2020
Sörloth PFDK'da Sörloth PFDK'da 12.02.2020
Fırtına istatistiklerde zirvede Fırtına istatistiklerde zirvede 11.02.2020
Fırtına'nın golcü dörtlüsü Fırtına'nın golcü dörtlüsü 11.02.2020
Trabzonspor liderliğe göz kırpıyor Trabzonspor liderliğe göz kırpıyor 11.02.2020
Trabzonsporlu futbolculardan Epilepsi İçin Bak kampanyasına destek Trabzonsporlu futbolculardan "Epilepsi İçin Bak" kampanyasına destek 10.02.2020
Trabzonspor taraftarı kara aldırış etmedi Trabzonspor taraftarı kara aldırış etmedi 10.02.2020
Sosa ve Nwakaeme iş birliği Sosa ve Nwakaeme iş birliği 10.02.2020
Trabzonspor fırtınası sürüyor Trabzonspor fırtınası sürüyor 10.02.2020
Hüseyin Çimşir'den kırmızı kart yorumu Hüseyin Çimşir'den kırmızı kart yorumu 09.02.2020
Canlı yayında flaş sözler! Kaos çıkartmak istiyorlar Canlı yayında flaş sözler! "Kaos çıkartmak istiyorlar" 08.02.2020
Toroğlu'ndan sert eleştiri! Böyle hakemlik yapmayın gidin Toroğlu'ndan sert eleştiri! "Böyle hakemlik yapmayın gidin" 08.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Bir devir sona eriyor! Fenerbahçe'de şok ayrılık...
Federasyon açıkladı! 'VAR' sisteminde yeni dönem
Sergen Yalçın'dan flaş Boateng kararı! İşte Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir maçı 11'i
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu! Maçlar ne zaman oynanacak?
BB Erzurumspor - Trabzonspor maçında korkutan an! Guilherme...
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör