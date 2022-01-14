Trabzonspor Yusuf Erdoğan'la prensip anlaşmasına vardı!
Devre arası transfer döneminin hızlı ekibi Trabzonspor, 4. transferini gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım, eski oyuncusu Yusuf Erdoğan'la anlaşmaya vardı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:55
Trabzonspor Yusuf Erdoğan'la prensip anlaşmasına vardı! 14 Ocak 2022 | 12:00
01:25
Fırtına'da dikkat çeken ayrıntı! Visca transferi sonrası... 11 Ocak 2022 | 12:00
01:02
Trabzonspor'un yeni sol bekine o sözler! "Hücum yönü..." 11 Ocak 2022 | 12:00
01:00
Trabzonspor için şampiyonluk yorumu! "Ocak ayında..." 08 Ocak 2022 | 12:00
00:41
Trabzonlu yıldıza övgü dolu sözler! "Enteresan bir oyuncu 08 Ocak 2022 | 12:00
04:05
Avcı'dan transfer açıklaması! 07 Ocak 2022 | 12:00
00:47
Trabzonspor'dan Edin Visca paylaşımı! 07 Ocak 2022 | 12:00
07:52
Visca Trabzonspor'a resmi imzayı attı! 07 Ocak 2022 | 12:00