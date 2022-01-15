TRABZONSPOR HABERLERİ - Canlı yayında Djaniny'nin son durumunu aktardı! "Galatasaray maçında..."
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor hakkındaki son gelişmeleri aktardı. Bordo mavili takımın yeni transferi Yusuf Erdoğan hakkında konuşan Sel, "Teknik direktör Abdullah Avcı sezon başında da istemiş ancak Kasımpaşa Kulübü onay vermemişti. Devre arasında Kasımpaşa satmaya yanaşınca kadroya dahil oldu. Ancak ilk 11'de direkt oynamasını beklemiyoruz çünkü ligin en iyi 2 kanat oyuncusu Nwakaeme ve Visca Trabzonspor'da" dedi. Öte yandan Djaniny hakkında da konuşan Sel, "Taraftarlar çok merak ediyor. Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılıyor ama bu çok düşük bir ihtimal. O maçtan sonra kısa bir ara var ve aradan sonra Kasımpaşa maçında sahalara dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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