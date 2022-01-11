11 Ocak 2022, Salı

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtınada dikkat çeken ayrıntı! Edin Visca transferi sonrası...

Trabozonspor kanatlarını kuvvetlendirdi. Daha önce Kouassi transferini yapan bordo mavili ekip, Edin Visca'yı alarak çıtayı iyice yükseltmiş oldu. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Trabzonspor'un hücum hattını değerlendirdi. Aslan, "Edin Visca konusu bu dönemin en önemli detayıydı. Bir takım oyuncusu olduğu için çok fazla sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Gervinho'nun olmadığı dönemlerde o bölge için çok ihtiyaç duyulan bir oyuncuydu. Oyunun iki yönünü de oynayabiliyor. Artık Trabzonspor iki kanatta da etkili olabilecek. Orta sahada güçlü olan Trabzonspor kanatlarda da güçlü. Cornelius ve Djaniny için daha rahat bir ortam var. Hamsik hariç herkes rotasyona girebilir artık." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
11.01.2022
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