TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Yeni transfer Marc Bartra Trabzon'a geldi!
Spor Toto Süper Lig'de 2'de 2 yapan Trabzonspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bordo-mavili takım teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda sağ stopere Real Betis'ten Marc Bartra'yı transfer etti. İspanyol yıldız, Fırtına ile sözleşme imzalamak için şehre geldi. İşte o görüntüler... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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