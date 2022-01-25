TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya Bursaspor'dan 3 genç birden! Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş...
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, yaz transfer döneminden sonra devre arasında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Bordo-mavili kulüp Kouassi, Puchacz, Edin Visca, Yusuf Erdoğan ve Enis Destan'ı renklerine bağlarken; gelecek adına da hamlesini yaptı. Fırtına 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'le anlaşma sağladı. Trabzonspor 3 genç oyuncu için toplam 29 milyon TL bonservis ödeyecek. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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