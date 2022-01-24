TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'a galibiyeti getiren detay!
Kaleci Uğurcan'ın sezonun en iyi performanslarından birini sergilediğini gördük. Bir kalecinin takımı adına 3 puanı alabileceğini ve kaybedebileceğini görüyoruz. Giresunspor'da Okan Kocuk, Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Galatasaray'da İsmail Çipe. Bu performans Galatasaray'ın kazanmasının önüne geçti. " dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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