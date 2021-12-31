TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Edin Visca mı Efecan Karaca mı? "O ismin olma ihtimali..."

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider kapatan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer kanat bölgesini güçlendirmek isterken, gündeme Edin Visca ve Efecan Karaca geldi. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Fırtına'nın transfer gündemini değerlendirdi. Aslan, "Edin Visca transferinin olma ihtimali Efecan Karaca'nın olma ihtimalinin önüne geçti. Rakamlar kulüplerin anlaşabilecek olduğu seviyelere geldi. Bugün, yarın bitebilecek bir transfer diyebilirim." şeklinde konuştu. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

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