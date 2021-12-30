Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Ligin üstünde top oynuyor"

Spor Toto Süper Lig'de ilk devre sona ererken, lider Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'a 7 puan fark attı. Fenerbahçe'ye 14, Beşiktaş'a 18 ve Galatasaray'a ise 19 puan fark atan bordo-mavililerin durumunu A Spor yorumcusu Taner Karaman değerlendirdi. Karaman, "60 puan varsa her takımın matematiksel olarak şampiyonluk şansı var. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin şampiyonluk umudunu taşıması çok doğaldır ama Trabzonspor'un bu kadar seri yenilgiler alabileceğini tahmin etmiyorum. Benim için çok sürpriz olur, oynadıkları futbol bu ligin üstünde oyun oynuyor." şeklinde konuştu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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