Erce Kardeşler: Uğurcan'a nazar değdi

Uğurcan Çakır'ın sakatlanmasının ardından oyuna giren Erce Kardeşler Uğurcan Çakır'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, Uğurcan'a nazar değdiğini söyledi.

Uğurcan Çakır'ın sakatlanmasının ardından oyuna giren Erce Kardeşler Uğurcan Çakır'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Umarım ciddi bir şeyi yoktur. Çok iyi bir performans sergiliyordu. ona nazar değdi diyebilirim. İyi haberler geleceğini düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar etkili oynadık. Çok gol kaçırdık. Rakibimize saygılı bir şekilde oynadık. Gönlümüz isterdi ki ilk yarıya lider bitirelim ama olmadı. İkinci yarıya çok iyi hazırlanıp, şampiyonluk adaylığı için güçlü olduğumuzu herkese göstereceğiz" dedi.