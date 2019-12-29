29 Aralık 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erce Kardeşler: Uğurcan'a nazar değdi
Uğurcan Çakır'ın sakatlanmasının ardından oyuna giren Erce Kardeşler Uğurcan Çakır'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, Uğurcan'a nazar değdiğini söyledi.
29.12.2019
Uğurcan Çakır'ın sakatlanmasının ardından oyuna giren Erce Kardeşler Uğurcan Çakır'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Umarım ciddi bir şeyi yoktur. Çok iyi bir performans sergiliyordu. ona nazar değdi diyebilirim. İyi haberler geleceğini düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar etkili oynadık. Çok gol kaçırdık. Rakibimize saygılı bir şekilde oynadık. Gönlümüz isterdi ki ilk yarıya lider bitirelim ama olmadı. İkinci yarıya çok iyi hazırlanıp, şampiyonluk adaylığı için güçlü olduğumuzu herkese göstereceğiz" dedi.
EN ÇOK İZLENENLER
- Fırtına'dan 6 gollü şov
- İşte Galatasaray'ın yeni transferi! Görüşmeler başladı...
- Maksimum Spor - 26/12/2019
- Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber
- Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi son gelişmeler
- Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi son gelişmeler
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- Parmak: Emin adımlarla ilerliyoruz
- Parmak: Emin adımlarla ilerliyoruz
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı