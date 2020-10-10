10 Ekim 2020, Cumartesi
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Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton: Umarım maç başındaki protestomuz anlaşılmıştır
Milli ara nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, Trabzonspor BB Erzurumspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 yenik ayrılan Fırtına'da teknik direktör Eddie Newton değerlendirmelerde bulundu. Newton, "Umarım maç başındaki protestomuz anlaşılmıştır" dedi.
10.10.2020
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