Mehmet Emin Uluç: Trabzonspor'un Denizlispor maçında buz gibi penaltısı verilmedi

Bu sezonda hakemlerin yanlış kararına maruz kalan Trabzonspor'un, Erzurumspor ile oynadığı hazırlık maçında göstermiş olduğu tepkinin ardından A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç flaş bir yorumda bulundu. Uluç "Trabzonspor'un Denizlispor maçında buz gibi penaltısı verilmedi oynadıkları futbol kötü olabilir ama ver kardeşim adamların penaltısını" dedi.

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