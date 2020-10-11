11 Ekim 2020, Pazar
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Mehmet Emin Uluç: Trabzonspor'un Denizlispor maçında buz gibi penaltısı verilmedi
Bu sezonda hakemlerin yanlış kararına maruz kalan Trabzonspor'un, Erzurumspor ile oynadığı hazırlık maçında göstermiş olduğu tepkinin ardından A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç flaş bir yorumda bulundu. Uluç "Trabzonspor'un Denizlispor maçında buz gibi penaltısı verilmedi oynadıkları futbol kötü olabilir ama ver kardeşim adamların penaltısını" dedi.
11.10.2020
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