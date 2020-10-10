10 Ekim 2020, Cumartesi
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Trabzonspor'da Vitor Hugo'dan transfer itirafı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Hazırlık maçında BB Erzurumspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maç sonunda bordo-mavililerin yeni transferi Vitor Hugo transfer itirafında bulunarak, "Türkiye'den daha önce Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan teklifler aldım. Palmeiras'ta oynarken Trabzonspor'un beni istediğini öğrendim ve kulüp olarak neler yapabileceğini en iyi anlatan kulüp onlar oldu" ifadelerini kullandı.
10.10.2020
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