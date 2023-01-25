Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den transfer açıklaması!
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu. Bordo mavililerin yıldız oyuncusu transfer hedefine dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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