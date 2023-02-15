Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Lazar Markovic'i duyurdu!
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda Basel'i konuk edecek olan Trabzonspor'da Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi. Avcı, "Böyle bir durumda transfer fırsatı çıksın istemezdim. Fırsat çıktı ama bu fırsat, bölgedeki oyuncuların oynamasına yönelik. Lazar Markovic'in bölgesinde bizim sıkıntımız vardı. Kendisiyle alakalı çok iyi bilgiler aldık. Görüntülü konuştuk." ifadelerine yer verdi. Avcı öte yandan Lazar Markovic ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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