Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Basel'le karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takım rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde edip tur kapısını aralamak istiyor. Mücadelede teknik direktör Abdullah Avcı'nın nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyor. Peki; Trabzonspor-Basel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Mücadele öncesinde son bilgileri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:52
Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta? 16 Şubat 2023 | 12:00
19:43
Abdullah Avcı Lazar Markovic'i duyurdu! 15 Şubat 2023 | 12:00
11:42
00:12
Trabzonspor'dan Basel maçı öncesi destek mesajı 13 Şubat 2023 | 12:00
01:40
Ağaoğlu: Basel maçı geliri AFAD’a bağışlanacak 12 Şubat 2023 | 12:00
14:40
Trabzonspor'dan anlamlı davranış! Ağaoğlu resmen açıkladı 09 Şubat 2023 | 12:00
01:17
Toroğlu: Bu hatayı yapmaması gerekirdi! 05 Şubat 2023 | 12:00
02:07
Dev maçta hava durumu nasıl olacak? 05 Şubat 2023 | 12:00