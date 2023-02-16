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Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Basel'le karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takım rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde edip tur kapısını aralamak istiyor. Mücadelede teknik direktör Abdullah Avcı'nın nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyor. Peki; Trabzonspor-Basel maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Mücadele öncesinde son bilgileri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.

16 Şubat 2023 | 14:17
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