Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'a konuştu "Basel maçı gelirlerini AFAD'a göndereceğiz"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor canlı yayınına bağlandı. Başkan Ağaoğlu yaptığı açıklamalarda, "TS Club'taki bütün kışlık ürünleri bölgeye sevk ettik. Trabzon'dan valilik organizasyonu ile 200'ün üzerinde tır bölgeye ulaştı. Coğrafi konumun bize verdiği avantajı çok iyi kullandık. Oynamak zorunda olduğumuz bir Basel maçı var. 39.800 civarında bilet satmayı hedefliyoruz. Bunu AFAD'a göndereceğiz. Buraya çok sayıda diğer takım taraftarlarından mesaj geldi. Maça gitmemiz çok zor ama hediye bilet bastırmamızı istediler. Bedenen olmasa da kalben ordayız demek istediler." dedi.
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