23 Ekim 2021, Cumartesi
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Göztepe maçı sonrası konuştu! "Yolumuz güzel bir yol"
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası bordo mavililerde, Abdullh Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, "Bugün harika bir atmosfer vardı, bunun olacağını biliyorduk. İlk 15 dakika baskıyla başladılar. Topa hakim olup, oyunu elimizde tuttuk. İkinci yarıdaki oyun üstünlüğü tamamen bizdeydi. Sakatlıklar bu işin içinde var. Oyun disiplini ve beraber hareket ederek istediğimizi aldık. Buradan kazanıp dönmek son derece önemliydi. Kazanarak dönmek, böyle bir haftadan çok önemli. Yolumuz güzel bir yol" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
23.10.2021
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