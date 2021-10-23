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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Göztepe - Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Göztepe - Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Kontakt noktası çok olan bir maç. Hakem biraz pasif kalıyor. Otoriteyi eline alamadı. Hem seyirciden hem de yedek kulübelerinden baskı var" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
23.10.2021
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