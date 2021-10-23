Erman Toroğlu değerlendirdi! Göztepe - Trabzonspor maçında Adis Jahovic'e yapılan hareket penaltı mı?

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Göztepe - Trabzonspor karşılaşmasında Adis Jahovic'in penaltı beklediği pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Adis Jahović, Uğurcan'ın geldiğini de görüyor aklında 'penaltı çıkartabilir miyim' düşüncesi var. Bu pozisyon temiz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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