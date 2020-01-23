23 Ocak 2020, Perşembe

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Trabzonspor Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Bordo-mavili takım ilk mücadelede sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
23.01.2020

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