30 Mayıs 2019, Perşembe

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Trabzonspor rotasını çizdi

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, transfer komitesi ve teknik ekiple yaptığı toplantıda transferin yol haritasını belirledi.
30.05.2019

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