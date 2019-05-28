28 Mayıs 2019, Salı
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Yayın gelirinde zirve Aslan'ın
Süper Lig'de 2018-19 sezonu geride kalırken, 18 kulüp yayın gelirinden 1.8 milyar liraya yakın para kazandı... Gelirlerden aslan payını ise şampiyon Galatasaray aldı...
28.05.2019
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