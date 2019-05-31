31 Mayıs 2019, Cuma
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Trabzonspor'da golcü arayışı
Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Faslı futbolcu Rachid Alioui için harekete geçti.
31.05.2019
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