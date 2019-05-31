31 Mayıs 2019, Cuma

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Trabzonspor'da golcü arayışı

Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Faslı futbolcu​ Rachid Alioui için harekete geçti.
31.05.2019

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