Trabzonspor Roma maçı sonrası Jose Mourinho A Spor'a konuştu! "Şampiyonlar Ligi gibi bir maçtı"

UEFA Konferans Ligi play off turunda Roma deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor Roma karşılaşması sonrasında teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Trabzonspor, Konferans Ligi seviyesinde bir takım değil. Oynadığımız maç, Şampiyonlar Ligi maçı gibi bir maçtı." dedi.

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