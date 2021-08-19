Trabzonspor 1-2 Roma (MAÇ ÖZETİ) | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play off turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Roma 2-1 kazandı. İtalyan ekibinin gollerini Pellegrini ve Shomurodov'dan gelirken; Fırtına'nın tek golü ise Cornelius'tan geldi. İşte Trabzonspor Roma maçının geniş özeti...

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