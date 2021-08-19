Trabzonspor Roma maçının ardından Cornelius: Roma'da gerekli skoru alırız

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin tek golünü kaydeden Cornelius A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Golcü forvet, "Bu maçtan çıkarabileceğimiz çok olumlu şeyler var. Kötü değildik. Genel olarak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Roma deplasmanına gittiğimizde gerekli skoru alabiliriz. Henüz hiçbir şey bitmedi.

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