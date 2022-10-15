TRABZONSPOR HABERLERİ | Bakasetas'a övgü dolu sözler!
TRABZONSPOR HABERLERİ | Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek bordo-mavililerde yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Trabzonspor'da Abdullah Avcı son zamanlarda sistemde değişikliğe gitti ve Bakasetas'ı 10 numara pozisyonuna çekti. Bu kararın ardından bordo-mavililerin en formda ismi Bakasetas oldu." (TS SPOR HABERLERİ)
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