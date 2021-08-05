06 Ağustos 2021, Cuma
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Trabzonspor Molde maçında penaltı bekledi! Vitor Hugo yerde kaldı
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç'in köklü ekibi Molde ile karşılaşıyor. Bordo-mavililer mücadelenin 46. dakikasında Vitor Hugo'nun yerde kalmasıyla birlikte penaltı bekledi. İşte o pozisyon...
05.08.2021
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