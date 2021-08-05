06 Ağustos 2021, Cuma

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GOL | Trabzonspor 1-1 Molde

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaşan Molde, 31. dakikada Brynhildsen'in attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.
05.08.2021
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