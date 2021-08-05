Trabzonspor - Molde maçında Gervinho karşı karşıya kaçırdı!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç'in köklü ekibi Molde ile karşılaştı. Bordo mavililerde, 51. dakikada Bakasetas'ın pasında Gervinho kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yıldız oyuncu, net fırsattan yararlanamadı. İşte o pozisyon... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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