Trabzonspor Molde maçı sonrası Abdullah Avcı galibiyeti yorumladı!

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında Molde'yi penaltıların ardından 5-4 maplup ederek play-off turunda Roma ile eşleşti. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı maç sonunda konuştu. Avcı, " Eleştirileri tabii ki alacağız ama ben Serkan'ın bugünkü performansından oldukça memnunum" dedi. (TS spor haberleri)

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