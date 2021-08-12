Molde Trabzonspor maçı sonrası Ahmet Ağaoğlu: Darısı Roma maçına inşallah

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında Molde'yi elediği karşılaşmanın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Roma'nın da hocası yeni, kadrosu yeni. İnşallah Real Betis maçındaki gibi oynarlar ve orayı da geçeriz. İnşallah üstüne koya koya gideriz. Bu tür galibiyetler ülke puanı için de önemli. İnşallah üstüne koya koya devam ederiz." dedi (TS spor haberleri)

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