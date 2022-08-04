Trabzonspor Kopenhag maçı öncesi flaş Abdullah Avcı sözleri
Trabzobspor'da yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Hamdi Aslan değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor'un Kopenhag maçı öncesi Abdullah Avcı'nın analizlerinin çok başarılı olacağını düşünüyorum" dedi. (TS SPOR HABERLERİ)
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