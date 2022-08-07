Berat Özdemir Suudi Arabistan yolunda! Trabzonspor El İttifak kulübü ile prensip anlaşmasına vardı
Bordo mavililerde flaş bir ayrılık yaşanıyor. Trabzonspor, Berat Özdemir için El İttifak kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. Konuyla ilgili gelişmeleri A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İşte detaylar...
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